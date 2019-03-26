Galatasaray taraftarından ‘Lise' tepkisi

Galatasaray, Avrupa CEV Kupası final maçında Burhan Felek'te konuk ettiği Trentino maçına, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi koreografi şovlarıyla takımlarına destek olan Galatasaraylı taraftarlar, cumartesi günü yapılan genel kurulda çıkan ibrasızlık kararına toplu olarak tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi “Afişe, pankarta engel olsan da, durduramazsın bizi polis zoruyla. O koltuk tapulu malınız değil, Cim Bom Bom halkındır, lisenin değil” tempoları tuttu.

Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş - Uygar Aydın





