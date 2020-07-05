Galatasaray Trabzonspor Canlı Anlatımı

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GALATASARAY 0 - 0 TRABZONSPOR

15' Maçta ilk 15 dakika geride kalırken tempo yüksek! İki ekip de tehlikeli ataklar geliştirdi.

10' Galatasaray bu kez gole çok yaklaştı. Emre Akbaba rakibini çalımladı ve topu Feghouli'ye bıraktı. Feghouli'nin ceza sahası içinden şutu üstten dışarı gitti.

6' Trabzonspor gole çok yaklaştı! N'diaye'nin ceza yayı üstünden şutu savunmadan sekti. Seken top ceza sahası içindeki Ekuban'ın önünde kaldı. Onun falsolu şutu az farkla yandan auta çıktı.

4' Galatasaray hızlı atağında Feghouli'nin sağ kanattan ortasında topa kimse dokunamadı.

3' Trabzonspor maça daha fazla topa sahip olarak başladı.

1' Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan, Feghouli, Belhanda, Ömer, Emre

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Kamil, Costa, Hüseyin, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth