İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray Trabzonspor Canlı Anlatımı

Galatasaray Trabzonspor Canlı Anlatımı
Galatasaray Trabzonspor Canlı Anlatımı

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. İşte karşılaşmanın canlı anlatımı...

CANLI ANLATIM

GALATASARAY 0 - 0 TRABZONSPOR

 

15' Maçta ilk 15 dakika geride kalırken tempo yüksek! İki ekip de tehlikeli ataklar geliştirdi.

10' Galatasaray bu kez gole çok yaklaştı. Emre Akbaba rakibini çalımladı ve topu Feghouli'ye bıraktı. Feghouli'nin ceza sahası içinden şutu üstten dışarı gitti.

6' Trabzonspor gole çok yaklaştı! N'diaye'nin ceza yayı üstünden şutu savunmadan sekti. Seken top ceza sahası içindeki Ekuban'ın önünde kaldı. Onun falsolu şutu az farkla yandan auta çıktı.

4' Galatasaray hızlı atağında Feghouli'nin sağ kanattan ortasında topa kimse dokunamadı.

3' Trabzonspor maça daha fazla topa sahip olarak başladı.

1' Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı.

 

Galatasaray'ın ilk 11'i: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan, Feghouli, Belhanda, Ömer, Emre

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Kamil, Costa, Hüseyin, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.