Galatasaray Trabzonspor Canlı İzle | GS TS ilk 11'ler | GS Trabzonspor saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 30. haftasında, haftanın maçında 52 puanla 4. sırada bulunan Galatasaray, sahasında 58 puanla 2. sırada bulunan Trabzonspor'u ağırlıyor. Lider Başakşehir'in 3 puanla kapattığı kaftada puan kaybına tahammülü olmayan iki takım Aslantepe'de kozlarını paylaşacak. Saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

Galatasaray Trabzonspor nasıl canlı izlenir?





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Galatasaray ile Trabzonspor 129. randevuda

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında oynayacakları maç ile birlikte 129. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 128 maçta sarı-kırmızılıların 58-42 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, yarın saat 21.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 29 haftada sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 10 beraberlik sonucunda topladığı 52 puanla 4. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ise 16 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 10 beraberlik sonucunda aldığı 58 puanla 2. sırada bulunuyor.

129. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 128 kez mücadele etti. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 58 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 42 kez rakibini mağlup etti. 28 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 167, Karadeniz ekibi ise 143 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ligde 94. maç

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 93 karşılaşmada Galatasaray 41 kez 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 30 kez sahadan galip ayrıldı. 22 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 120, bordo-mavililer ise 106 gol attı.

Son 5 maçta eşitlik

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan son 5 karşılaşmada iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan mücadelelerde iki takım 2'şer galibiyet alırken, 1 maç da beraberlikle sona erdi.

Farklı skorlar

Galatasaray, Trabzonspor'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'da oynanan Süper Lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Karadeniz ekibi de 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-0 mağlup etti.

Düdük Cüneyt Çakır'da

Bu önemli karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak. Çakır, Galatasaray ile Trabzonspor arasında bugüne kadar oynanan 2 karşılaşmada düdük çaldı. 2011-2012 sezonunda 25 Mart 2012 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve Çakır'ın ilk yönettiği müsabaka 1-1 berabere sona ermişti. 2015-2016 sezonunda 19 Eylül 2015 tarihinde Trabzon'da oynanan mücadeleyi de sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.

Galatasaray, Trabzonspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda 11. kez karşılaşacak

Galatasaray, Trabzonspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda bugüne kadar 10 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 5, bordo-mavililer 3 kez kazandı.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında 10 Nisan 2011'de bu statta ilk olarak oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazandı. Geçen sezon oynanan son karşılaşmayı da Aslan, 3-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray ile Trabzonspor, Türk Telekom Stadyumu'nda bugüne kadar oynadığı müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu. Karadeniz ekibi ise 3 kez kazandı. 2 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Aslan'ın 12 golüne, bordo-mavililer 10 golle karşılık verdi.

Galatasaray ile Trabzonspor'un Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

10.04.2011 Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 1

25.03.2012 Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1

02.05.2012 Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0

18.05.2013 Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 0

22.12.2013 Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 1

22.11.2014 Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 3

21.02.2016 Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 1

22.10.2016 Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 1

01.04.2018 Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 1

10.02.2019 Galatasaray: 3 - Trabzonspor: 1

Galatasaray, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman koordinasyon sürat çalışmasıyla başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Devam eden bölümde takım halinde pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray

Okan

Mariano

Donk

Marcao

Saracchi

Seri

Taylan

Feghouli

Belhanda

Ömer Bayram

Emre Akbaba

Trabzonspor

Uğurcan

Kamil Ahmet

Da Costa

Campi

Novak

Sosa

Ndiaye

Abdülkadir Ömür

Ekuban

Nwakaeme

Sörloth