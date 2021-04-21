Galatasaray Trabzonspor Maç Anlatımı

GALATASARAY 0-0 TRABZONSPOR

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

2' Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışında şutunda top üstten dışarı gitti.

4' Trabzonspor etkili geldi. Bakasetas'ın ceza sahasına girer girmez sert şutunda kaleci Muslera topu zorlukla çeldi.

10' Bakasetas'ın sağ kanattan doğrudan kaleye gönderdiği köşe vuruşunda kaleci Muslera topu dışarı tokatladı.

12' Galatasaray etkili geldi. Taylan'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda top savunmaya çarpıp dışarı çıktı.

24' Sağ kanattan Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Feghouli'nin çevirmek istediği top doğrudan dışarı gitti.

25' Trabzonspor gole çok yaklaştı. Sjaniny'in kafayla çevirdiği topta savunma arkasına sarkan Bakasetas'ın ceza sahasına girer girmez şutunda kaleci Muslera gole izin vermedi.

26' Direkten döndü. Sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Ekuban'ın kafa vuruşunda top uzak kale direğinden oyun alanına döndü.

35' İki takımda gol pozisyonuna girmekte zorluk çekerken Trabzonspor bu dakikalarda daha çok topa sahip olan taraf.

45' İlk yarı sona erdi

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Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Gedson, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel