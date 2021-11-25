Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı mağlup ederek gruplardan çıkmayı garantileyen Galatasaray 4. kez gruplardan çıkmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında Galatasaray evinde Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaştı. Mücadeleden 4-2 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 11'e yükseltti. Bu sonucun ardından Aslan gruplardan çıkmayı da garantiledi.

Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nde statü değişikliği yapılıp, grup maçları oynanmaya başladıktan sonra ilk kez 2007-2008 sezonunda gruplarda mücadele etti. Sarı-kırmızılılar 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında da gruplara kalmasından sonra bu sezon 4. kez gruplarda yer aldı.

Oynadığı sezonlarda gruplardan çıkan Galatasaray bu sezonla birlikte 4. kez UEFA Avrupa Ligi gruplarından çıkmayı başardı.

Galatasaray, Marsilya'yı ilk kez mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray rakibini ilk kez yendi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında Galatasaray evinde Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaştı. Bu müsabaka ile birlikte sarı-kırmızılılar rakibiyle 2. kez resmi maçlarda rakip oldu. İlk maçta Fransa'da 0-0 berabere kalan Aslan, İstanbul'da 4-2 mağlup ederek rakibine karşı ilk galibiyetini de almış oldu.

Oğuzhan Ort

Maçtan Dakikalar

1' Maç başladı

11. dakikada sağ kanatta topu alan Feghouli'nin ceza sahası içine çevirdiği topta Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

12. dakikada Marsilya savunmasının hatasında topu kapan Feghouli'nin pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Cicaldau meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

19. dakikada ceza sahası içinde savunmanın hatasından topu alan Peres'in şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.

30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kerem sağ tarafta Cicaldau'yu gördü. Cicaldau'nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta Caleta-Car'a çarpan top yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. 2-0

37. dakikada sol taraftan Guendouzi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Dieng'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Muslera kornere çeldi.

45' Karşılaşmada lk yarı sona erdi

46' İkinci yarı başladı

64. dakikada sol tarafta topu alan Kerem'in ceza sahası içine girerek arka direğe yerden çevirdiği topta Feghouli meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-0

67. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Dieng, Morutan'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Tobias Stieler penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada Milik'in kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Muslera oyun alanı içine çeldi. Dönen topu Milik filelere yolladı. 3-1

71. dakikada savunmanın arkasına atılan topualan Kerem'in ceza sahası dışına yaklaşarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

83. dakikada Marcao'nun attığı uzun topu alan Babel'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

85. dakikada sol taraftan açılan ortada Nelsson'un kafasından seken topu alan Milik'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-2

Stat: Nef

Hakemler: Tobias Stieler, Eduard Beitinger, Robert Kempter,

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Bartuğ Elmaz dk. 90+2 ?), Cicaldau (Morutan dk. 51), Sofiane Feghouli (Christian Luyindama dk. 82 ?), Kerem Aktürkoğlu (Ryan Babel dk. 82), Mbaye Diagne (Mustafa Muhammed dk. 90+2 ?)

Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Fatih Terim

Marsilya: Pau Lopez, Caleta-Car, Saliba, Peres, Kamara, Gueye (De La Fuente dk. 63), Guendouzi, Gerson, Dieng, Lirola, Milik

Yedekler: Simon, Mandanda, Alvaro, Balerdi, Harit, Luis Henrique, Cengiz Ünder, Amavi, Bertelli, Sciortino, Pitou

Teknik Direktör: Jorge Sampaoli

Goller: Cicaldau (dk. 12), Caleta-Car (dk. 30 k.k.), Feghouli (dk. 64), Babel (dk. 83) (Galatasaray), Milik (dk. 68 ve 85) (Marsilya)

Sarı kartlar: Cicaldau, Morutan (Galatasaray), Gueye, Peres, Guendouzi, Milik, Gerson (Marsilya)

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