Galatasaray ve DenizBank'tan Türk Telekom Stadyumu için işbirliği

Türkiye'nin ve Avrupa'nın önemli Kulübü Galatasaray Spor Kulübü ve DenizBank, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin Türkiye'nin ilk nakitsiz stadyumu olması yolunda temellerin atıldığı önemli bir anlaşma gerçekleştirdi. Buna göre taraftarlar; Türk Telekom Stadyumu'nda anlaşma sağlanan mağazalar, büfeler ve GS Store'dan yapacakları alışverişlerini, DenizBank müşterisi olsun olmasın herkesin faydalanabileceği fastPay ile cüzdan taşıma derdi olmadan, nakit kullanmadan, sıra beklemeden, cep telefonlarından yapabilecekler. Böylece zamandan tasarruf sağlanarak aynı sürede çok daha fazla kişiye hizmet sunulabilecek.

İşbirliği kapsamında içinde bulunulan futbol sezonunun ikinci yarısında tüm mağaza ve büfelerle birlikte GS Store'da pilot uygulamalara başlanması; 2019-2020 sezonu başlangıcıyla beraber Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde büyük ölçüde nakitsiz stadyum konseptine geçilmesi hedefleniyor. Söz konusu anlaşmanın detayları, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Mustafa Cengiz: "Günümüzde her türlü alışveriş artık dijital kanallar üzerinden gerçekleşmeye başladı"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada; uygulama için şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray Spor Kulübü ve DenizBank, bu iş birliğiyle Türkiye'de nakitsiz ve temassız ödeme işlemlerini geniş kapsamda ele alarak çok önemli bir adım atıyor. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek bu uygulama ile taraftarlarımız Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda ödeme işlemlerini nakitsiz ve temassız olarak gerçekleştirecek. Teknolojinin, insanoğlunun yaşamına egemen olduğu bir dönemde doğru yaklaşımların çağdaş yaşama vereceği katkıyı inkar edemeyiz. Bu anlamda stadyumda maç izleme kültürünün de farklı bir noktaya giderek konfor alanlarının genişletilmesi gerektiğine hepimiz inanıyoruz. Günümüzde her türlü alışveriş artık dijital kanallar üzerinden gerçekleşmeye başladı. Bu bağlamda DenizBank ile attığımız adım, çok önemli bir yer teşkil ediyor. Taraftarlarımızın stadyum içinde cüzdan taşımadan fastPay üzerinden tüm alışverişlerini gerçekleştirecek olması bizleri geleceğe bir adım daha yaklaştıracaktır. Bu anlamda Galatasaray'ın vizyonu ile örtüşen bir eyleme tüm taraftarlarımızı davet ediyorum. Bir diğer nokta bu adımın ülkemizde bir ilk olması. Hepimizin bildiği üzere bu topraklarda Galatasaray, 'Batıya açılan pencere' şiarı ile konumlanmış ve tüm amacını bu vizyon doğrultusunda oluşturmuştur. İşte bugün bir kez daha Galatasaray bir ilki gerçekleştirmekte ve Türk Telekom Stadı'nda fastPay uygulamasını konumlandırarak dijital çağın gereksinimlerini karşılamaktadır".

Hakan Ateş: "Türkiye'nin ilk mobil cüzdanı ile Ali Sami Yen'de nakitsiz ödeme döneminin kapısını aralıyoruz"

Türk sporunun ana finansörü olan futbolu ve dolayısıyla tüm alt branşları desteklemeyi 20 yıldır sosyal sorumluluklarının önemli bir bileşeni olarak gördüklerini vurgulayan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, bu kez dijital teknolojiler ve inovasyon alanındaki bilgi birikimlerini de dahil ederek Türkiye'yi nakitsiz stadyum konseptiyle tanıştırdıkları projenin, dünya markası Galatasaray ile anılacak bir ilk olduğunun altını çizdi.

Yalnızca geçen sene Süper Lig karşılaşmalarını izlemek üzere sezon boyunca Aslantepe'ye gelen sarı kırmızılı taraftar sayısının 697 bin 858 kişi olduğunu, bu yıl Avrupa karşılaşmaları da eklendiğinde maç günü gelen taraftar sayısının daha da artacağını belirten Ateş, "Bu iş birliği ile karşılaşma günlerinde stadyuma gelen taraftarlar için sıra bekleme süresi azalacağı gibi, nakit kullanmadan, dakikalar içinde alışveriş de mümkün olacak. Biz fastPay ile Türkiye'de ilk kez tüm banka müşterilerinin kullanımına açık bir platform oluşturduk. Zaman içinde bu inovasyonun içini insanlarımıza fayda sağlayacak pek çok iş birliği ile doldurduk. Şimdi Avrupa'nın en iyileri arasında yer alan Türk Telekom Stadyumu'nu nakitsiz stadyuma dönüştürecek yolun ilk taşlarını dizerken, aynı zamanda taraftarlar için de maç deneyimini daha keyifli kılmanın heyecanı içindeyiz. Tüm mağaza ve büfelerle birlikte GSStore'da pilot uygulamasına başladığımız nakitsiz stadyum konseptimize ilerleyen dönemde diğer kulüplerimizin de dahil olmasıyla, futbolda dijital ekosistemi hep birlikte inşa etmeyi umuyoruz. Anlaşmamızın Türk futboluna hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Nakitsiz stadyum Konseptinde ödeme nasıl yapılacak?

2018-2019 futbol sezonunda pilot uygulaması yapılacak proje kapsamında ilk etapta stadyum içindeki baget büfeler, restorantlar, Galatasaray Store ve Galatasaray Müzesi olmak üzere tüm mağazalarda ödemelerin fastPay mobil uygulamasında üretilen karekod ile sağlanması hedefleniyor. fastPay'i cep telefonlarına ücretsiz indiren kullanıcılar diledikleri kredi kartını tanımlayarak ya da fastPay bakiyelerine para yükleyerek uygulamayı kullanmaya hemen başlayabiliyor. Mağazalarda ödeme yapmak için kullanıcıların fastPay uygulamasını açıp telefonunu yan çevirmeleri ve telefonda çıkan karekodu mağaza görevlilerine göstermeleri yeterli.