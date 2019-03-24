Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinden ibra yorumu

Galatasaray Kulübü'nün dün gerçekleştirdiği Genel Kurul'un yankıları büyüyerek devam ediyor. Mali Genel Kurul'da ikinci dönemi idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetiminde yer alan yönetici Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından ibra oylamasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. İbra oylamasının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Recevik, ‘Evet' yönünde oy kullananların sayısının daha fazla olduğu ileri sürerek, “Galatasaraylılar bu videoyu izleyin, konuşmaları dinleyin. İlk oylamada evet oyları, hayır oylarından fazlaydı. Divandakiler bunu görmezden gelip oylamayı tekrar ettirdiler” yorumunu yaptı.

Yönetim Kurulu ne dedi?

Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinden Özgür Savaş Özüdoğru, ibra kararı çıkmayan Genel Kurul toplantısının ardından camiaya seslendi. Her zaman Galatasaray'ın birer neferi olduklarını belirten Özüdoğru, “Galatasaray camiası bu sayıları unutmasın...358-331. Alnımız ak. Galatasaray'ın bir kuruşuna halel getirmedik. Mali genel kurulda mali olarak ibra edilip, idari olarak bu garip süreci yaşadık! Başka kim yaşadı? Kimler yaşamadı? Başka sorum yok! ‘Seçime' götürmek için böyle bir yola başvuranların eski başkanların, başkan adaylarının, ekiplerinin de dürüst mücadele etmek yerine verdikleri oyların, bilinçli aldıkları kararların takdiri Galatasaray camiasınındır! Arada yanımıza gelenlere, perde arkasından önünden konuşanlara, birleştirme bahanesiyle çukur kazanlara, ikbal peşinde yanlış işlere dalanlara...O çukur bize değil kazana zarar! En çok da mücadele ettiğim deyip sonra onunla saf tutanlara....Yazık Galatasaray'ımıza! Tabii sizin ‘ya seçime gidersin ya da ibra olmazsın' sözlerinize karşı biz de ne demek derhal diyecektik değil mi? Yaptıklarımız ortada mali olarak ibra edip sizin yaptıklarınız da ortada. Biz yalanı yanlışı bilmeyiz. Kimseye eyvallahımız yok. Galatasaray'ın neferiyiz!” açıklamasını yaptı.

Günay: “Şampiyonluğa koşarken hakarete uğradı”

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise organize bir grup tarafından hakarete uğradıklarını belirterek, “Galatasaray'ın başarılı olmasından başka bir derdimiz olmadı, hayırlısı olsun. Şampiyon olmuş, var gücüyle çalışarak borçları azaltıp kulübü kara geçirmiş bir yönetim, yeni bir şampiyonluğa koşarken, üye alımında Tüzük hükümlerini uyguladı diye genel kurul toplantısında gün boyu organize bir grup tarafından hakarete uğramış ve ibra edilmemiştir” dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da sosyal medya hesabından sadece, “Bunu hak etmedik” yorumunu yaptı.

Ne olmuştu?

Dün gerçekleşen Olağan Mali Genel Kurulda, Başkan Mustafa Cengiz'in ilk dönemi (23 Ocak - 29 Mayıs) mali ve idari olarak oy çokluğu ile ibra edilmişti. Cengiz'in ikinci dönemi (29 Mayıs - 31 Aralık) mali olarak ibra edilirken, idari olarak yapılan oylama sayıları yakın çıkınca salonun ikiye ayrılmasına karar verilmiş daha sonra el kaldırma yöntemi ile yapılan oylama sonucunda ibra kararı çıkmamıştı.

Güven Mert Ercan