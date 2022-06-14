Galatasaray yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Galatasaray'da yeni yönetim, Dursun Özbek'in başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Galatasaray Lisesi'nde Abdurrahman Şeref Salonu'nda yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev bölümleri ve bazı yönetim kurulu kararları alındığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:

Başkan: Dursun Özbek

İkinci Başkan: Metin Öztürk

Başkan Yardımcısı: Niyazi Yelkencioğlu

Başkan Yardımcısı: Ahmet Cemal Özgörkey

Genel Sekreter: Eray Yazgan

Muhasip Üye: Levent Yaz