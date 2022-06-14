Galatasaray yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Galatasaray'da yeni yönetim, Dursun Özbek'in başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Galatasaray Lisesi'nde Abdurrahman Şeref Salonu'nda yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev bölümleri ve bazı yönetim kurulu kararları alındığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:
Başkan: Dursun Özbek
İkinci Başkan: Metin Öztürk
Başkan Yardımcısı: Niyazi Yelkencioğlu
Başkan Yardımcısı: Ahmet Cemal Özgörkey
Genel Sekreter: Eray Yazgan
Muhasip Üye: Levent Yaz