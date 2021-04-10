Galatasaray'da 5 değişiklik

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları Hatayspor maçına göre Karagümrük karşısında 11'de 5 değişiklik yaptı. Terim, Şener, Saracchi, Arda Turan, Feghouli ve Onyekuru'nun yerine Yedlin, Marcao, Emre Akbaba, Oğulcan ve Babel'e görev verdi. Sahaya Muslera kaptan olarak çıktı. Fatih Terim ve Ümit Davala cezalarından dolayı yedek kulübesinde bulunmuyor. Takımın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı.

3 futbolcu kadroda yok

Annesinin vefatı dolayısıyla ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru ile sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Martin Linnes kadroda yer almadı. Sakatlığı geçen Kerem Aktüroğlu da yedekler arasında yer aldı.

Emre ve Taylan yedeklerde

Korona virüse yakalandıkları için bir süredir karantinada olan Taylan Antalyalı ile Emre Kılıç'ın testleri negatife döndü. İki futbolcu da mücadeleye yedeklerde başladı.

Zemin geçer not aldı

Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa maçında yoğun kar yağışından dolayı zemin bozulmuştu. Fatih Karagümrük müsabakasında zeminin düzeldiği gözlendi.

Sarı-kırmızılılar, Karagümrük'e karşı Muslera, DeAdre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel ve Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Taylan Antayalı, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli bekledi.

Oğuzhan Ort

