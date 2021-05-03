Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Henry Onyekuru, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada çalıştı.

Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarını çarşamba günü saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.