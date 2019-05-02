Galatasaray'da derbi hazırlıkları devam ediyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. İdmana ısınma ile başlayan sarı-kırmızılılar, pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümde ise dar alanda çift kale maç yapıldı. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenmanda Marcao takımdan ayrı düz koşu ve top çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan Fatih Terim, antrenmanda Galatasaray'ı takip eden muhabirlerin doğum gününü pasta keserek kutladı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu