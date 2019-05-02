İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Galatasaray'da derbi hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray'da derbi hazırlıkları devam ediyor
Galatasaray'da derbi hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. İdmana ısınma ile başlayan sarı-kırmızılılar, pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümde ise dar alanda çift kale maç yapıldı. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 

Antrenmanda Marcao takımdan ayrı düz koşu ve top çalışma gerçekleştirdi. 

Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. 

Öte yandan Fatih Terim, antrenmanda Galatasaray'ı takip eden muhabirlerin doğum gününü pasta keserek kutladı.  

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.