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Galatasaray'da Eren ve Onyekuru, Beşiktaş'ta ise Babel

Galatasaray'da Eren ve Onyekuru, Beşiktaş'ta ise Babel
Galatasaray'da Eren ve Onyekuru, Beşiktaş'ta ise Babel

Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray adına Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok, Beşiktaş’ta da Ryan Babel 4 gol atarak takımların en etkili isimleri oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 13 hafta geride kalırken, Beşiktaş rakip fileleri 24 kez havalandırdı ve bu alanda Kasımpaşa'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray ise 23 kez gol sevinci yaşadı ve gol sıralamasında üçüncülükte buluyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte kalesinde 15 gol görürken, siyah-beyazlılar ise 17 gol yedi.

Takımlardaki golcüler 

İki takımın gol yollarındaki en tekili isimlerine baktığımız zaman Galatasaray'da Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok, Beşiktaş'ta ise Ryan Babel ön plana çıkıyor. Aslan'da Onyekuru ve Eren 4'er, Garry Rodrigues, Ryan Donk, Serdar Aziz, Emre Akbaba 2'şer, Sinan Gümüş, Fernando, Ömer Bayram, Martin Linnes ve Maicon 1'er kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılıların ayrıca 2 golü de rakiplerin kendi kalesine atmasıyla oldu. Kartal'da ise Ryan Babel 4, Vagner Love, Pepe, Mustafa Pektemek 3'er, Güven Yalçın, Ricardo Quaresma 2'şer, Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül ve Jeremain Lens 1'er kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılarda 1 golü rakipleri kendi kalesine atarken, 2 golü de takımdan ayrılan Alvaro Negroda kaydetti.  

Oğuzhan Ort

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