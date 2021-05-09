Galatasaray'da Etebo takımla birlikte çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Karantina süresi tamamlanan ve 10. gün testinde negatif sonuca ulaşılan Peter Etebo, antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Öte yandan yapılan tetkikleri sonucu sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Mostafa Mohamed'in tedavisine başlandı.

Galatasaray, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 14.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 17.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Denizli'ye hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.