İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray'da Fernando Reges Sevilla'ya transfer oldu

Galatasaray'da Fernando Reges Sevilla'ya transfer oldu
Galatasaray'da Fernando Reges Sevilla'ya transfer oldu

Galatasaray’ın iki sezondur orta sahanın değişmezlerinden olan Brezilyalı futbolcu Fernando Reges, İspanya’nın Sevilla ekine 4 milyon 500 bin Euro karşılığında transfer oldu.

Galatasaray'ın orta sahadaki başarılı isimlerinden olan deneyimli futbolcu Fernando Reges, İspanyol ekibi Sevilla ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar bu transferden 4 milyon 500 bin Euro kazandı. 31 yaşındaki futbolcu 2017 yılında İngiliz ekibi Manchester City'den bonuslar hariç 5 milyon 250 bin Euro bonservis ücreti ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Fernando, sarı-kırmızılı forma ile geçirdiği iki sezonda 2 Spor Toto Süper Lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken, 58 resmi müsabakada görev aldı ve 4 kez rakip fileleri havalandırıp, 4 de asist yaptı.

Deneyimli futbolcu, kariyerinde Galatasaray dışında Manchester City, Porto ve Estrela Amadora kulüplerinde forma giydi. 

Oğuzhan Ort
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.