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Galatasaray'da Younes Belhanda'nın doğum günü kutlandı

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın doğum günü kutlandı
Galatasaray'da Younes Belhanda'nın doğum günü kutlandı

Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında BB Erzurumspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın doğum günü kutlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenman sonunda Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın doğum günü kutlandı.

İdmanda Emre Taşdemir, tedavisinin ardından fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı. Marcelo Saracchi, kondisyonerler eşliğinde sahada takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışma gerçekleştirdi.


Galatasaray, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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