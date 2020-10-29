İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Galatasaray'dan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' kutlaması

Galatasaray'dan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' kutlaması
Galatasaray'dan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' kutlaması

Galatasaraylı futbolcular ve Teknik Direktör Fatih Terim, çekilen video ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Galatasaray’dan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' kutlaması - Tıkla İzle

Galatasaray, cumhuriyetin 97. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir video yayınladı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaşılan videoda futbolcular ve Teknik Direktör Fatih Terim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Galatasaraylı oyuncular "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve büyük Türk milletinin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yıl dönümünü eşsiz bir heyecanla ve sonsuz bir gururla kutluyoruz" mesajını verirken, Fatih Terim ise, "Cumhuriyetimizi kazandıran kahramanlarımız minnetle anıyorum. Vatanımızı vatan yapan bayramımızı kutluyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.