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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun gerekli ertelemelerin yapılmadığı gerekçesiyle bakaya düştüğü ve askerlik görevi için birliğine çağrıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun bakaya düştüğü ve askerlik görevi nedeniyle birliğine çağrıldığı şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün sosyal medya üzerinden yayılan ve dedikodu temeline dayanan bir haber üzerine kulübümüz tarafından açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun gerekli ertelemelerin yapılmadığı gerekçesiyle bakaya düştüğü ve askerlik görevi için birliğine çağrıldığı yönündeki haberler tamamen yalandır.

Vatani görevi için 2026 yılına kadar tecili bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra futbol takımı kadromuzdaki herhangi bir sporcumuzun da kariyerlerine devam etmeleri adına benzer bir engeli bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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