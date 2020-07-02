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Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması

Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması
Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'nun sözleşmesinin uzatılması için kulübü Monaco ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren profesyonel futbolcu Henry Onyekuru, sözleşmesinin uzatılması için AS Monaco FC ile yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuç alınamamasından dolayı antrenmanlara çıkamamıştır. AS Monaco FC'nin sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir. Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

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