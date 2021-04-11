Galatasaray'dan Yedlin-Lens paylaşımı: 'Yorumsuz!'

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da DeAndre Yedlin, 20. dakikada ceza sahası içinde Jeremain Lens ile girdiği ikili mücadele sonrasında sağ ayak bileğine darbe almış oyuna devam edememişti. Yedlin'e yapılan tetkikler sonrasında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi.

Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından Yedlin ile Lens arasındaki pozisyonun fotoğrafını paylaştı ve "Dün geceden bir kare... Yorumsuz!" notunu ekledi.

