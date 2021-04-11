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Galatasaray'dan Yedlin-Lens paylaşımı: 'Yorumsuz!'

Galatasaray'dan Yedlin-Lens paylaşımı: 'Yorumsuz!'
Galatasaray'dan Yedlin-Lens paylaşımı: 'Yorumsuz!'

Galatasaray, sosyal medya hesabından Jeremain Lens'in DeAndre Yedlin'e yaptığı hareketin fotoğrafını paylaşarak, "Dün geceden bir kare... Yorumsuz!" notunu ekledi.

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da DeAndre Yedlin, 20. dakikada ceza sahası içinde Jeremain Lens ile girdiği ikili mücadele sonrasında sağ ayak bileğine darbe almış oyuna devam edememişti. Yedlin'e yapılan tetkikler sonrasında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi.

Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından Yedlin ile Lens arasındaki pozisyonun fotoğrafını paylaştı ve "Dün geceden bir kare... Yorumsuz!" notunu ekledi.
 

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