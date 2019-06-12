Galatasaray'ın borcu: 3 milyar 19 milyon 200 bin TL

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen Galatasaray Kulübü Haziran Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kulübün borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin TL olduğunu belirten Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 583 milyon 400 bin TL olduğunu açıkladı. Konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin TL olduğu ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların 31 Aralık 2018'de borcun 2 milyar 825 milyon 800 bin TL, konsolide borç alacak farkı ise 1 milyar 265 milyon TL olduğu ilan edilmişti.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu



