Galatasaray'ın evinde 4 maç sonra yüzü güldü

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde Sivasspor'u mağlup eden Galatasaray, sahasındaki kötü istatistiği sona erdirdi. Bu maç öncesinde sahasında ligde oynadığı 4 maçtan berabere ayrılan sarı-kırmızılılar 3 puana kavuşmuş oldu. Aslan, ligde Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor maçı öncesinde Bursaspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor ile yenişememişti. Cimbom iç sahadaki son galibiyetini de 7. haftada BB Erzurumspor karşısında elde etmişti.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de evinde sadece Fenerbahçe ile berabere kalmıştı.

Oğuzhan Ort

