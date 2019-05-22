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Ganalı yıldız geri adım attı

Ganalı yıldız geri adım attı
Ganalı yıldız geri adım attı

İstikbal mobilya Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan, kararından vazgeçti.

2 sezondur İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen, zaman zaman saman alevi gibi parlayan ancak beklentinin altında kalan Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, aldığı karardan geri adım attı. 

Dün Gana milli takımını bıraktığını yazılı olarak açıklayan Asamoah Gyan, bugün bu kararını rafa kaldırdı. Kaptanlığı alındığı için Milli Takımı bıraktığını açıklayan Asamoah Gyan, Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo'nun isteği üzerine Gana formasını giymeye devam edeceğini duyurdu. 

Gyan, sosyal paylaşım sitesi üzerinden "Ekselansları Nana Addo Dankwa Akufo-Addo'nun talebini iyi niyetle kabul ettim ve AFCON kupasını kazanmaya yardımcı olmak için koç Kwasi Appiah'ın seçimine hazır olacağım" cümlesi kurdu.  

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