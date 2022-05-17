Gastroenterolojide yapay zeka teknolojisi

Son yıllarda yapay zeka adından sıkça söz ettirirken, sağlık sektöründe de kendini gösteriyor. Medicana International İstanbul Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, gastroenterolojide yapay zekanın etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

''Yapay zeka otomatik olarak algılayıp işlemi yapan hekimi uyarmakta''

Gastroenterolojide yapa zekanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, ''Gastroenterolojide, mide ve bağırsak hastalıklarının teşhisinde ve tedavinin planlanmasında endoskopi ve kolonoskopi çok sık kullanılmaktadır. Bu işlemler sırasında işlemi yapan hekim, gördüğü lezyonları (polip, kitle, kan damarı, kabarıklık, tümör, divertikül vb.) daha önceki bilgi ve tecrübesine bağlı olarak önce sınıflandırmakta, sonra ona göre bir tedavi/takip planı yapmaktadır. Ancak bazen iki hekim arasında tanı/sınıflandırmada farklılık ortaya çıkmaktadır. Ya da bu teşhis, hekimin o anki konsantrasyonu, geçmiş bilgi birikimi ve iş tecrübesi, lezyonun özelliği gibi faktörlerden etkilenmektedir. Yapay zeka, her zaman başka faktörlerden etkilenmeden aynı sonuç ortaya çıkmakta, ayrıca bazen gözün farketmekte zorlandığı lezyonları bile otomatik olarak algılayıp işlemi yapan hekimi uyarmaktadır'' şeklinde konuştu.

''Anormalliği otomatik olarak saptıyor''

Prof. Dr. Şenateş sözlerine şöyle devam etti: ''En yoğun şekilde radyoloji olmak üzere, nöroloji, ortopedi, patoloji, göz hastalıkları ve gastroenteroloji bilim dallarında kullanılmaktadır. Günlük hayatta, grastroenteroloji bilim dalında hekimlerin halihazırda kullanabileceği yapay zeka programı, kolon poliplerinde mevcuttur. Yapa zeka programı, kolonoskopide herhangi bir anormalliği otomatik olarak saptar, ekranda farklı bir renkte ve aynı anda sesli bir uyarı verir. Hekim bu anormalliği polip/lezyon/önemli olarak karar verirse, ek bir düğmeye basarak, bu polibin kanser potansiyelini taşıyıp taşımadığını yapay zeka sayesinde anında öğrenir. Buna göre de daha ileri işlem (polibin alınması) uygular. Bu sayede hem polip saptanma oranında artış sağlanır hem de hangi polibin öncelikli alınmasının gerekliliği anlaşılır. Bu hasta ve hekim açısından bir avantaj sağlar.''

''Tanı ve tedavi kapasitesini arttırma açısından yararlı olacağı öngörülmekte''

Prof. Dr. Şenateş birçok tıp alanında yapay zekanın, hekimin işini kolaylaştırma, tanı koyma gücünü arttırma, hataların azaltılmasını sağlama konusunda yararlı olacağını belirtti. Prof. Dr. sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Ayrıca bazı tıp alanlarında ise (başta radyoloji olmak üzere) hekimin yapacağı bazı işleri de yapabileceği öngörülmektedir. Ancak diğer alanlarda ise tamamen hekimin yerini almak yerine, hekimin rutin iş yükünü azaltma, özellikli işlere odaklanmasını sağlama, tanı ve tedavi kapasitesini arttırma açısından yararlı olacağı öngörülmektedir.''