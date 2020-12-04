Gayretli'den LGS'ye girecek öğrencilere tavsiyeler

“Milli Eğitim'in yayınladığı örnek soruları çözmeyi unutmayın”

Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan adaylar için geri sayım sürüyor. Sınavlara hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “EBA'da 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri için açılmış olan sınavlara hazırlık derslerini takip edin. EBA'da yayınlanmış örnek sorularla, Milli Eğitim'in yayınladığı örnek soruları çözmeyi unutmayın. Çeşitli soru kitaplarından ve online platformlardan yararlanın. Yapamadığınız soruları online olarak sorun. Konuları ve soruları pas geçmeyin” dedi.

“Bol kitap okuyun”

Öğrencilerin uzaktan eğitimlerine düzenli katılım sağlamaya devam etmesi konusuna vurgu yapan Gayretli, “Gerçek saat ve sürede deneme sınavları çözülmeli. Çözülemeyen sorularla ilgili öğretmenlerden mutlaka destek alınmalı ve mutlaka bol kitap okunmalı” diye konuştu.

“Ne zaman dinleneceğinizi belirleyin”

Sınavda sorumlu olunacak derslerle ilgili tekrar programı oluşturulması gerektiğine değinen Gayretli, “Ne zaman çalışıp ne zaman dinleneceğinizi belirleyin. Eksik olduğunuz derslere programınızda daha çok zaman ayırın ve tüm müfredattan sorumlu olacağınızı unutmayın” ifadelerini kullandı.

Tüm müfredattan sorumlu olmanın öğrencilerin stres düzeyini artırabileceğini de söyleyen Gayretli, “Başarı, emek ve çalışma disiplini ile birlikte gelir. Sınav kaygınızı en düşük seviyede tutun” diyerek sözlerini tamamladı.