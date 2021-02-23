Gazeteci Ferdi Akıllı son yolculuğuna uğurlandı

Geçen 11 Ocak'ta beyin kanaması geçiren Anadolu Ajansı Zonguldak Muhabiri Ferdi Akıllı, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal odaya alınan Akıllı gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acılık Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazına Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kurum temsilcileri, meslektaşları ve sevenleri katıldı.
Akıllı; kılınan cenaze namazı sonrası Kırat Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ahmet Bilal Hamzaçebi