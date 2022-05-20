Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 2 golle devirdi

Maçtan Dakikalar

16. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Figueiredo'nun sert şutu savunmadan döndü.

27. dakikada ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Mendes'in uzak köşeye sert vuruşu kaleci Mustafa Burak'ta kaldı.

33. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Zafer'den seken topu Figueiredo tamamladı, kaleci bir kez daha tehlikeyi önledi.

35. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Sagal'ın vuruşu Rizespor savunmasından döndü.

41. dakikada sol kanattan Maxim'in yaptığı orta ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Stankovski'nin omuzuna çarparak ağlara gitti, önce geçersiz sayılan gol VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı. 1-0

44. dakikada Halil İbrahim'in ceza sahası dışında yaptığı yerden sert vuruş kaleciden döndü, dönen topu tamamlayan Doğan'ın şutu üst direkten oyun alanına döndü.

47. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Hümmet'in sert şutu üst direkten döndü.

58. dakikada Sagal'ın çalımlara rakip ceza sahasına taşıdığı topla buluşan Maxim'in rakibini çalımlayarak yerden sağ köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 2-0

69. dakikada Kitsiou'nun ceza sahası içi sağ çaprazından kale önüne yaptığı ortada Figueiredo'nun dokunuşu üstten auta çıktı.

75. dakikada ceza yayında topla buluşan Pohjanpalo'nun sert vuruşunu kaleci Ekrem çeldi. Dönen topu Mendes filelere gönderdi ama VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

86. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın sert şutunu kaleci Zafer güçlükle kornere çeldi.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Emre Kargın, Furkan Ürün, Mehmet Emin Tuğral

Gaziantep FK: Mustafa Burak (Ekrem Kılıçarslan dk. 48), Stelios Kitsiou, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Halil İbrahim Pehlivan (Oğuz Ceylan dk. 66), Luka Stankovski (Hamza Mendyl dk. 66), Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Angelo Sagal (Ahmad El Messaoudi dk. 76), Alexandru Maxim, Joao Figueiredo (Torgeir Borven dk. 76)

Yedekler: Pawel Okowski, Merkel, Bahadır Gölgeli

Teknik Direktör: Erol Bulut

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Gökhan Gönül, Emir Han Topçu, Ponck, Eren Albayrak (Güvenç Usta dk. 63), Ronaldo Mendes (Soner Özdemir dk. 88 ?), Erik Sabo, Umar Aminu (Kubilay Kanatsızkuş dk. 46), Deniz Hümmet, Joel Pohjanpalo, Papiss Cisse (Efe Tecimer dk. 63)

Yedekler: Gökhan Akkan, Selim Ay, Yannick Bolasie

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Luka Stankovski (dk. 41), Maxim (dk. 58) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Kitsiou, Borven (Gaziantep FK)

Said Vakkas Yağcı

