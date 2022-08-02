Gaziantep'te 267 kök kenevir ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki çok sayıda adrese yönelik toplam 50 ekipten oluşan 127 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

267 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 267 kök kenevir bitkisi, 40 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Evlerinin damını uyuşturucu tarlasına çevirmişler

Operasyon sırasında şahısların evlerinin damını birer uyuşturucu tarlası haline getirmeleri dikkat çekerken, gözaltına alınan 15 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Said Vakkas Yağcı

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