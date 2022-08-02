İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te 267 kök kenevir ele geçirildi

Gaziantep'te 267 kök kenevir ele geçirildi
Gaziantep'te 267 kök kenevir ele geçirildi

Gaziantep'te 50 ekipten oluşan 128 polisin katılımıyla yapılan uyuşturucu operasyonunda 267 kök kenevir ele geçirildi. Operasyon sırasında şahısların evlerinin damını birer uyuşturucu tarlası haline getirmeleri dikkat çekerken, 15 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te 267 kök kenevir ele geçirildi - Tıkla İzle

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki çok sayıda adrese yönelik toplam 50 ekipten oluşan 127 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

267 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 267 kök kenevir bitkisi, 40 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Evlerinin damını uyuşturucu tarlasına çevirmişler

Operasyon sırasında şahısların evlerinin damını birer uyuşturucu tarlası haline getirmeleri dikkat çekerken, gözaltına alınan 15 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Said Vakkas Yağcı

İLGİLİ HABER
Korkutelide jandarma 30 kök kenevir ele geçirdi Korkuteli'de jandarma 30 kök kenevir ele geçirdi
İLGİLİ HABER
Domaniçte 100 kök keneviri ele geçirildi Domaniç’te 100 kök keneviri ele geçirildi
İLGİLİ HABER
Sinopta 19 kilo esrar ile bin 773 kök kenevir ele geçirildi Sinop’ta 19 kilo esrar ile bin 773 kök kenevir ele geçirildi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.