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Gaziantep'te facianın önüne geçildi, bomba düzeneği imha edildi

Gaziantep'te facianın önüne geçildi, bomba düzeneği imha edildi
Gaziantep'te facianın önüne geçildi, bomba düzeneği imha edildi

Gaziantep'te polis karakolu yakınlarında bir aracın altında bulunan 3 parça halinde 1 kilo 200 gram patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te facianın önüne geçildi, bomba düzeneği imha edildi - Tıkla İzle

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Polis Merkez Amirliği yakınlarında bir aracın altına çanta bırakıldığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde güvenlik tedbiri alan İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri, çanta içerisinde 3 parça halinde yaklaşık 1 kilo 200 gr ve her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip patlayıcı madde olduğunu tespit etti. Bomba imha ekiplerince patlayıcı madde kontrollü olarak imha edildi.

Düzeneği bıraktığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından ise bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Said Vakkas Yağcı

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