Gaziantep'te öğrenci minibüsü ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı

İslahiye ilçesi Çevre yolundaki otogar kavşağında meydana gelen kazada kırsal mahallelerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servis şoförü Mikail K idaresindeki Renault marka 46 NA 914 plakalı minibüs ile Ali Ö. yönetimindeki Wolksvagen marka 41 AEM 225 plakalı otomobille çarpıştı. Feci kazada çarpmanın etkisiyle refüje çıkan okul servisindeki 14 öğrencinin de aralarında bulundu 19 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Gökhan Özbal