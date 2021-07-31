Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Adaklı ile Dayıdağı Mahallesi arasında bulunan Borukludere mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Öğlen saatlerinde çıkan yangına mahalle sakinleri ile jandarma ekipleri müdahale etti. Gaziantep ve Nizip'ten sevk edilen itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Yangın bölgede bulunan fıstık bahçelerine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken çok sayıda ağaç kül oldu.

2 gün önce de 5 dönüm arazi kül olmuştu

2 gün önce de aynı bölgede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Bir önceki yangında bölgedeki 5 dönümlük arazi kül olmuştu.

Orman yangını kontrol altına alındı

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Adaklı ile Dayıdağı Mahallesi arasında bulunan Borukludere mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede bölgeye yayıldı.

Gaziantep ve Nizip'ten gelen itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin ise bölgede soğutma çalışması sürüyor. 30 hektarlık alanda etkili olan yangında fıstık bahçeleri ile tarım arazileri zarar gördü.

Bölgeye gelerek incelemede bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, vatandaşları ormanlık alanda piknik yapmamaları konusunda uyardı.

Muhammet Abdulkadir Esen



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