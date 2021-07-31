İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'te orman yangını
Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep’in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın fıstık bahçelerine de sıçrayarak büyüdü. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. 30 hektarlık alanda etkili olan yangın fıstık bahçeleri ile tarım arazilerini etkiledi.

Gaziantep’te orman yangını - Tıkla İzle

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Adaklı ile Dayıdağı Mahallesi arasında bulunan Borukludere mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Öğlen saatlerinde çıkan yangına mahalle sakinleri ile jandarma ekipleri müdahale etti. Gaziantep ve Nizip'ten sevk edilen itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Yangın bölgede bulunan fıstık bahçelerine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken çok sayıda ağaç kül oldu.

2 gün önce de 5 dönüm arazi kül olmuştu

2 gün önce de aynı bölgede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Bir önceki yangında bölgedeki 5 dönümlük arazi kül olmuştu.

Orman yangını kontrol altına alındı

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Adaklı ile Dayıdağı Mahallesi arasında bulunan Borukludere mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede bölgeye yayıldı.

Gaziantep ve Nizip'ten gelen itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin ise bölgede soğutma çalışması sürüyor. 30 hektarlık alanda etkili olan yangında fıstık bahçeleri ile tarım arazileri zarar gördü.

Bölgeye gelerek incelemede bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, vatandaşları ormanlık alanda piknik yapmamaları konusunda uyardı.

 

Muhammet Abdulkadir Esen
 

İLGİLİ HABER
Uşakta çıkan orman yangını kontrol altına alındı Uşak’ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İLGİLİ HABER
Marmaristeki yangın Hisarönü Körfezini tehdit ediyor Marmaris’teki yangın Hisarönü Körfezi’ni tehdit ediyor
İLGİLİ HABER
Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı
İLGİLİ HABER
Köyceğizde yangın devam ediyor Köyceğiz’de yangın devam ediyor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.