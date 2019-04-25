Gaziantep'te tanker faciası, sürücü yanarak öldü

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'den Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan Mehmet Mazlıbaş idaresindeki ayçiçek yağı yüklü 33 DFB 99 plakalı tanker, aynı istikamette seyir halinde bulunan Erdoğan D. idaresindeki 27 V 8104 plakalı kömür yüklü tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpışmanın hemen ardından tanker alev alırken, araçtan çıkmayı başaramayan yaralı sürücü Mehmet Mazlıbaş yanarak öldü. Çekici kısmı tamamen yanan tırdaki alevler olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ve jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbiri alındı. Kazanın ardından savaş alanını andıran görüntülerin ortaya çıktığı karayolu ulaşıma kapandı.

Kazanın ardından yanan tankerdeki yağlar ise yola döküldü.

Karayolunun kaza yapan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

Mehmet Bulut

