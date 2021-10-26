İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziosmanpaşa'da kardeşiyle kavga etti, evi ateşe verdi

Gaziosmanpaşa'da kardeşiyle kavga etti, evi ateşe verdi
Gaziosmanpaşa'da kardeşiyle kavga etti, evi ateşe verdi

Gaziosmanpaşa’da tartışan iki kardeş bulundukları evi ateşe verdi. Evde çıkan yangın binanın tamamında etkili olurken 1 kişinin de dumandan etkilendiği öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da kardeşiyle kavga etti, evi ateşe verdi - Tıkla İzle

Yangın 04.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Küçükköy Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 1'inci katında çıktı. İddiaya göre, dairede yaşayan kardeşler arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavga sonrasında kardeşlerden birisi daireyi ateşe verdi. Dairede çıkan yangın binanın tamamında etkili oldu. Yangının çıktığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği esnada 1 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen verildi. Yangın nedeniyle dairede hasar meydana gelirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan
 

İLGİLİ HABER
Sultangazide söndürme çalışmaları sırasında otomobilin patladığı anlar kamerada Sultangazi'de söndürme çalışmaları sırasında otomobilin patladığı anlar kamerada
İLGİLİ HABER
Virajı alamayan cip uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı Virajı alamayan cip uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı
İLGİLİ HABER
Dur ihtarına uymayan sürücüden şaşırtan savunma: &quot;Sirenleri para ile satıyorlar&quot; 'Dur' ihtarına uymayan sürücüden şaşırtan savunma: "Sirenleri para ile satıyorlar"

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.