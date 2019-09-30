Gazişehir Gaziantep ile Göztepe 1-1 berabere kaldı

Maçtan dakikalar
2. dakikada Göztepe atağında sol kanattan yapılan ortaya jerome kafayı vurdu top yandan auta çıktı.
10. dakikada sakatlık geçiren Tetteh oyuna devam edemeyerek yerini Raman Chibsah'a bıraktı.
37. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında soldan yapılan yerden ortada Gazişehirli oyuncunun vuruşunda top kendi arkadaşına çarptı.
45. dakikada Göztepe kontra atağında soldan yerden yapılan ortaya Jerome'den önce savunma kornere attı.
50. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında savunmanın arkasına atılan topa ceza sahası dışında elle müdahale eden kaleci Beto kırmızı kart gördü.
57. dakikada Gazişehir Gaziantep sağ kanattan atağında Güray orta şut karışımı vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
73. dakikada Muhammet demir çalımlarla içeri girdi ceza alanında yerden yaptığı ortada Göztepe defansı son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.
82. dakikada sol köşeden Berkan'ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, İsmail Şencan
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Papy, Alin Tosca, Junior Morais, Diarra (Pawlowski dk. 60), Aziz Tetteh ? (Raman Chibsah dk. 10) , Patrick Twumasix, Güray Vural, Muhammet Demir (Furkan Soyalp dk. 80)
Yedekler: Yuri Lodygin, Pawel Olkowski, Ulaş Zengin, Kubilay, Mehmet Erdem, Jefferson, Kenan Özer
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan (Wallace Reis dk. 84 ?), Castro, Soner Aydoğdu (Halil Akbunar dk. 67), Mossoro, Napoleoni (Göktuğ dk. 53), Serdar Gürler, Jerome,
Yedekler: Eren Derdiyok, Ege, Yasin Öztekin, Leo, Borges Mora
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Güray (dk. 57) (Gazişehir Gaziantep), Berkan (dk. 82) (Göztepe)
Kırmızı Kart: Beto (dk. 50) (Göztepe)
Sarı Kartlar: Diarra, Juniur Morais (Gazişehir Gaziantep), Serdar Gürler, Mossoro, Göktuğ (Göztepe)