Gazze'de toplam can kaybı 217'ye ulaştı

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik sert müdahaleleri devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde İsrail güçlerinin Gazze ve Kudüs'e yönelik saldırıları protesto eden Filistinlilere yönelik müdahalesi sonucunda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bakanlık, İsrail güçlerinin protestoları bastırmak için gerçek mermi de kullandığını ifade ederek, hayatını kaybedenler arasında 16 yaşında bir çocuğunda olduğunu açıkladı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada ise, Batı Şeria ve Kudüs'teki protestolar sırasında 35'i gerçek mermi, 9'u plastik mermi, 84'ü gazlı müdahalede ve 28'i darp sonucu olmak üzere toplam 156 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Can kaybı 217'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere toplam can kaybının 217'ye, yaralı sayısının ise bin 500'e yükseldiğini açıkladı.

Muhammed Rabah



İLGİLİ HABER Gazze’de 7 saatin ardından 6 yaşındaki Filistinli kız enkazdan çıkarıldı

İLGİLİ HABER İsrail Gazze’de kafeyi vurdu

İLGİLİ HABER Gazze’deki BM okulları binlerce Filistinliye barınak oldu

İLGİLİ HABER İsrail güçlerinden Filistinlilere Şam Kapısı’nda plastik mermili müdahale