Gecenin karanlığını patlayan elektrik kabloları aydınlattı

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 3. Çevreyolu üzerinde bulunan bir elektrik direğindeki kabloların birbirine temas etmesi sonucu patlama meydana geldi. Gece saatlerinde patlayan elektrik kablolarından çıkan kıvılcımları gecenin karanlığını aydınlattı. Yanan kablolar nedeniyle olayın bulunduğu ve daha önceden karpuz satışının yapıldığı çardakta yangın çıktı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlayan elektrik kablolarına müdahale etmek istedi. Bir itfaiye eri elindeki yangın söndürme tüpüyle patlayan elektrik kablolarına müdahale ettiği esnada zor anlar yaşadı. Alev alarak yanan çardak ve elektrik kablosu itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda söndürüldü.

Cihan Kizir