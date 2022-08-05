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Geleneksel meyveler egzotik ve tropik aromalarla karıştı

Geleneksel meyveler egzotik ve tropik aromalarla karıştı
Geleneksel meyveler egzotik ve tropik aromalarla karıştı

Türkiye’de verimli toprak ve iklimin etkisiyle oluşan meyve çeşitliliği raflara yansıtılıyor.

Geçtiğimiz yıl OYAK Grubu Şirketleri bünyesine dahil olan Tamek, yenilikçi yaklaşımıyla ürün yelpazesini genişletti. Şirketten yapılan açıklamaya göre yepyeni lezzetler arayanlar için farklı meyve aromalarının karışımından oluşan miksoloji serisini tüketicilerin beğenisine sunuldu. En sevilen geleneksel meyvelerin nadir bulunan egzotik ve tropik aromalarla birleştirilerek hazırlanan seride dört yeni çeşit bulunuyor. Markanın yeni Chill Miksoloji Serisi, ‘Nar, Orman Meyveleri, Hibiskus', ‘Portakal, Ananas, Çarkıfelek', ‘Yuzu, Salatalık, Nane' ve ‘Tuzlu Karamel, Zencefil, Narenciye' olmak üzere dört çeşitten oluşuyor.

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