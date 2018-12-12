Gelinim Mutfakta 12 Aralık Günün Birincisi Kim Oldu? Kim Kazandı?

Programın izleyicileri merak içerisinde 12 Aralık Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı gibi soruların cevaplarını araştırıyorlar ve bu konu ile ilgili sonuçları öğrenmek istiyorlar.İşte tüm bu soruların cevapları...

Haftanın ilk gününde Emel-Tuğçe Babur, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri “zeytinyağlı yaprak sarma” tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 8 puan alan Cansu sonuncu , 10 puan alan Emel 3'ncü oldu. Gün birinciliğini ise 13 puan alan Rümeysa elde etti. Elif çeyrek altını son anda kaçırdı.

GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Açıklandığı andan itibaren burada yer alacak.