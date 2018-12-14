Gelinim Mutfakta 14 Aralık Bu Haftanın Birincisi Kim Oldu? | Gelinim Mutfakta KİM Elendi?

Gelinim Mutfakta 14 Aralık bu haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 14 Aralık kim elendi? gibi soruların cevapları bu haberimizde yer alıyor. İşte Gelinim Mutfakta 7 Aralık ile ilgili detaylar... Gelinim Mutfakta yarışması bugün yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkaçak. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanı alan isim çeyrek altın kazanmış olacak. Peki, Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde gün birincisi Aralık kim oldu? İşte, Gelinim Mutfakta yarışması ile ilgili detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 7 ARALIK GÜN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU? KİM ELENDİ GİTTİ?

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini 13 puan ile Elif. oldu.Günün en düşük puanını ise 9 puan ile Cansu ve Emel aldı.

HAFTANIN KAZANAN GELİNİ KİM OLMUŞTU?

Haftanın en yüksek puanını alan Cansu Gelin haftanın birincisi olup 5 bileziğin sahibi oldu.Haftanın en düşük puanını alan Hatice yarışmaya veda etti.

14 ARALIK HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

14 Aralık Gelinim Mutfakta Bilezikleri Alan Elif oldu. Elenen isim Emel oldu.