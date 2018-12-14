İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gelinim Mutfakta 14 Aralık Bu Haftanın Birincisi Kim Oldu? | Gelinim Mutfakta KİM Elendi?

Gelinim Mutfakta 14 Aralık Bu Haftanın Birincisi Kim Oldu? | Gelinim Mutfakta KİM Elendi?
Gelinim Mutfakta 14 Aralık Bu Haftanın Birincisi Kim Oldu? | Gelinim Mutfakta KİM Elendi?

Gelinim Mutfakta yarışmasının izleyenleri büyük bir merakla 14 Aralık Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? gibi soruların cevaplarını araştırıyorlar ve bu konu ile ilgili sonuçları öğrenmek istiyorlar. İşte tüm bu soruların cevapları...

Gelinim Mutfakta 14 Aralık bu haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 14 Aralık kim elendi? gibi soruların cevapları bu haberimizde yer alıyor. İşte Gelinim Mutfakta 7 Aralık ile ilgili detaylar... Gelinim Mutfakta yarışması bugün yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkaçak. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanı alan isim çeyrek altın kazanmış olacak. Peki, Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde gün birincisi  Aralık kim oldu? İşte, Gelinim Mutfakta yarışması ile ilgili detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 7 ARALIK GÜN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU? KİM ELENDİ GİTTİ?

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini 13 puan ile  Elif. oldu.Günün en düşük puanını ise 9 puan ile Cansu ve Emel aldı.

HAFTANIN KAZANAN GELİNİ KİM OLMUŞTU?

Haftanın en yüksek puanını alan Cansu Gelin haftanın birincisi olup 5 bileziğin sahibi oldu.Haftanın en düşük puanını alan Hatice yarışmaya veda etti. 

14 ARALIK HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

14 Aralık Gelinim Mutfakta Bilezikleri Alan Elif oldu. Elenen isim Emel oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.