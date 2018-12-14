Gelinim Mutfakta 14 Aralık Günün Birincisi Kim Oldu? KİM Kazandı?

Programın izleyicileri merak içerisinde 14 Aralık Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı gibi soruların cevaplarını araştırıyorlar ve bu konu ile ilgili sonuçları öğrenmek istiyorlar.İşte tüm bu soruların cevapları...

GELİNİM MUTFAKTA 13 ARALIK GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

Kayınvalidelerden 8 puan alan Rümeysa sonuncu, gün birincisi ise 14 puan alan Cansu oldu. Emel ve Elif ise 13 puan topladı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Açıklandığı andan itibaren buradan öğrenebilirsiniz...