Gelinim Mutfakta 7 Aralık Bu Haftanın Birincisi Kim Oldu? | Gelinim Mutfakta Kim Elendi?

Gelinim Mutfakta 7 Aralık bu haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 7 Aralık kim elendi? gibi soruların cevapları bu haberimizde yer alıyor. İşte Gelinim Mutfakta 7 Aralık ile ilgili detaylar... Gelinim Mutfakta yarışması bugün yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkaçak. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanı alan isim çeyrek altın kazanmış olacak. Peki, Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde gün birincisi 7 Aralık kim oldu? İşte, Gelinim Mutfakta yarışması ile ilgili detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 6 ARALIK GÜN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

Gelinim mutfakta 6 Aralık Gün Birincisi: Haftanın dördüncü gününde Elif, 15 puanla günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken, Hatice 12, Elif ve Emel ise 10 puan toplayabildi. Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Cansu: 56

Elif: 47

Emel: 40

Hatice: 35

GELİNİM MUTFAKTA 7 ARALIK GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? KİM ELENDİ GİTTİ?

7 Aralık Sonuçları açıklandığı andan itibaren buradan öğrenebilirsiniz...