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Genç kız böbrek bulunduğu gün hayatını kaybetti

Genç kız böbrek bulunduğu gün hayatını kaybetti
Genç kız böbrek bulunduğu gün hayatını kaybetti

Manisa'da böbrek yetmezliği sebebiyle organ nakli bekleyen 23 yaşındaki Elif İşlek, 10 gün önce bağırsaklarından rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın beklediği uygun böbreğin ise yaşamını yitirdiği akşam bulunduğu belirtildi.

Selendi'de yaklaşık 17 yıldır böbrek yetersizliği sebebiyle evinde diyaliz tedavisi gören Elif İşlek, 10 gün önce bağırsaklarından rahatsızlanarak, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İşlek, doktorların müdahalesine rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Elif İşlek için bugün öğle namazını müteakip Selendi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Selendi Kaymakamı Can Atak, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Selendi İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt ile camii imamı olan babası Alim İşlek, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda Selendili vatandaş katıldı. Cenaze namazını Selendi İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt kıldırırken, duasını babası Alim İşlek yaptı. Genç kızın cenazesi Selendi Şehir Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede Elif İşlek'in ailesi ve yakınları, törende büyük üzüntü yaşadı.

Vefat ettiği gün böbrek bulunmuş 

Öte yandan 17 yıldır böbrek nakli bekleyen genç kızın hayatını kaybettiği akşam kendisine uygun böbrek bulunduğu öğrenildi. Acılarının büyük olduğunu belirten baba Alim İşlek, dün Ege Üniversitesi Hastanesinden kendisinin arandığını, kızım için uygun organ bulunduğunu bildirdiklerini söyledi.  

Adem Çakır
 

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