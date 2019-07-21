İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç kızları vuran zanlı ile azmettirici adliyeye sevk edildi

Genç kızları vuran zanlı ile azmettirici adliyeye sevk edildi
Genç kızları vuran zanlı ile azmettirici adliyeye sevk edildi

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki silahlı saldırıda 2 genç kızı yaraladığı ileri sürülen şüpheli ile olayı azmettirdiği iddiasıyla gözaltına genç kız adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, Dilara B. (19) ve Şeyda O. (24) aralarında husumet bulunan Menekşe A'yı darp etti. Menekşe A'da olayı sevgilisi erkek arkadaşı Yılmaz Ç'ye (33) anlattı. Genç kızları takip eden Yılmaz Ç. dün gece saat 23.00 sularında Namık Kemal Mahallesi, Orhan Ekinci Bulvarı üzerindeki konser alanında Dilara B. ve Şeyda O.'ya silahla ateş etti. Olayda yaralanan iki genç kız kaldırıldıkları Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. 

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olayı azmettirdiği iddiasıyla Menekşe A'yı gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen erkek arkadaşı Yılmaz Ç. de suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Emniyette sorgulamaları tamamlanan Menekşe A. ile Yılmaz Ç. adliyeye sevk edildi.  

Neriman Çelebi
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.