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Gençlerin kiralık araçla gezme hevesi kursaklarında kaldı

Gençlerin kiralık araçla gezme hevesi kursaklarında kaldı
Gençlerin kiralık araçla gezme hevesi kursaklarında kaldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gezmeye çıkan gençlerin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçtu. Ağaçları parçalayarak duran otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Gençlerin kiralık araçla gezme hevesi kursaklarında kaldı - Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde İzmit Yenimahalle Radar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. (21) kiraladığı 34 RB 7485 plakalı Citroen marka otomobile 2 arkadaşını alarak gezmeye çıktı. Radar Caddesi'nde C.B.'nin kontrolünden çıkan otomobil, yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Ağaçları parçalayarak duran otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtulurken, sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan 3 gencin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirleyen ekipler, olay yerinden ayrıldı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

Mustafa Taşören
 

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