Genel Müdür Erdurmuş: 'Çoban konusunda girişimler başlatıldı'

Tarımda Milli Birlik Projesi kapsamında düzenlenen Hayvancılık Şurası Antalya'da başladı. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından gerçekleştirilen programda sektörün sorunlarını dinleyen ve bir konuşma gerçekleştiren Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, küçükbaşla ilgili çalışma yapılırken sektörün tüm paydaşlarıyla bir araya gelindiğini kaydetti. Türkiye'nin küçükbaş hayvan varlığında artış meydana geldiğini ve 46 milyon seviyesinde olduğunu ifade eden Erdurmuş, aynı şekilde büyükbaş ve sütte de bir artış olduğunu aktardı. Erdurmuş, Türkiye'deki canlı hayvan varlığındaki artışın dünya ülkelerinin hiçbirinde olmadığını söyledi. Erdurmuş, "Bundan sonraki günlerimiz geçmiş yaşadığımız günlerden çok daha güzel olacak. Tabi bizler sektörün sorunlarıyla ilgilenirken gelecekle ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Şu anda bir başarı hikayemiz var ve yerimizde sayamayız, kendimizi geliştirmemiz lazım. İlk çalışmamız küçükbaş üzerine, bu konuda projemizi hazırladık. Ülkenin geleceğini coğrafyanın kaderine uygun olarak küçükbaş üzerine uygulamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Çoban ciddi bir sorun"

Hayvancılık sektöründeki sorunlar üzerinden spekülasyon yapıldığının altını çizen Erdurmuş, bu tür spekülasyonların üreticinin emeğine saygısızlık olduğunu söyledi. Erdurmuş, "Bu coğrafya kendi kaderini çizebilir, yeter ki biz inanalım, devlet üreticinin arkasında" mesajını verdi.

Çoban konusunun ciddi bir sorun olduğunun altını çizen Erdurmuş, bu konuda girişimlerin başlatıldığını ve ilgili bakanlıklarla temasa geçildiğini açıkladı. Bir diğer konu olan meranın önemli bir kültür olduğunu dile getiren Erdurmuş, bu konuyu sosyolojik yapıyla ele almak gerektiğini kaydetti. Erdurmuş, "Küçükbaştaki hedefimize hep birlikte hızlı bir şekilde ulaşacağız" mesajını verdi.

Yağmur Yıldız - Mustafa Bürge