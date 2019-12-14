Generali Sigorta, dijital pazarlama çalışmalarıyla ödül aldı

Türkiye'nin önemli sigorta şirketlerinden Generali Sigorta, Türkiye'nin en değerli pazarlama yöneticilerinin jüride yer aldığı İstanbul Marketing Awards Töreni'nde ödüle layık görüldü. Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törende şirket, dijital satış kampanyası kategorisinde 'ürün ve hizmet dijital pazarlama çalışmaları' adlı projeyle ödül aldı.

Kazanan proje sahiplerinin ödüllerinin sunulduğu törende şirket adına ödülü alan Generali Sigorta Pazarlama Müdürü Onur Yayvak: "Şirketimiz, son dönemde büyük bir değişim ve yenilenme içerisinde. ‘Bildiğin gibi değil' sloganıyla yaşanan dönüşümle birlikte mevcut sistemimizi dijital çağa uyumlu hale getirdik. Gelinen noktada, artık dijital bir oyuncuyuz. Aldığımız ve şirketimizi mutlu eden ödül, bu çalışmalarımızın ve geldiğimiz noktanın bir karşılığı durumunda. Bu başarıya imza atan ve emeği geçen tüm pazarlama ekibimizi kutluyorum." dedi.