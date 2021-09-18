İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gercüş'te 5 yaşındaki çocuğu kene ısırdı

Gercüş'te 5 yaşındaki çocuğu kene ısırdı
Gercüş'te 5 yaşındaki çocuğu kene ısırdı

Batman’ın Gercüş ilçesinde 5 yaşındaki bir çocuk hayvanlara yem verirken kafasında bir kene fark edip ailesine söyleyince, kaldırıldığı hastanede kafasındaki kene çıkarıldı.

Gercüş’te 5 yaşındaki çocuğu kene ısırdı - Tıkla İzle

Geçmiş yıllarda birçok kez ölüme sebebiyet veren kene ısırma vakaları uzun bir süredir Gercüş ilçesinde görülmüyordu. Gercüş ilçesine bağlı Kayalar köyünde Muhammed Ali Ayhan isimli 5 yaşındaki çocuk hayvanlara yem verdiği sırada kafasında keneyi fark edince ailesine söyledi.

Durumu fark eden ailesi ve Kayalar Köy Muhtarı Osman Çelik, keneye hiç dokunmadan küçük çocuğu Gercüş Devlet Hastanesi'ne getirdi. Doktorun dikkatli çalışması sonucu kene küçük Muhammed Ali'nin sağlık sorunu yaşatmadan çıkarıldı. Muhammed Ali'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayalar Köy Muhtarı Çelik hastanede doktor ve sağlık çalışanlarının dikkatli çalışmasından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Serhan Öner
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.