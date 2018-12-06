Gezi Parkı olaylarının yıl dönümündeki izinsiz gösteri davasında karar

Gezi Parkı olaylarının birinci yılı gerekçesiyle 31 Mayıs 2014'de Taksim Meydanı'nda yapılan izinsiz gösteriye katılarak çıkan olaylara karıştıkları belirlenen 6 şüphelinin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar ve avukatları son savunmalarını yaptı. Söz alan sanıklar beraatlerine karar verilmesini istedi.

Son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Erkan Özcan Ö. ve Seyithan A.'nın üzerlerine atılı sayılı "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 10'ar ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Fatma Ö.'yü 2 yıl 6 ay hapse çarptıran mahkeme, sanık Ali T.K.'yi "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından toplam 2 yıl 4 ay 22 gün, sanık Kemal U. ise "Görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından 4 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanık Tolga T.'yi ise "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kasten yaralama" ve "Toplantı ve gösteri kanuna muhalefet" suçlarından toplam 5 yıl 8 ay 22 gün hapse çarptırdı. Mahkeme sanıkların uygulanmasını istemediği için hükmün açıklanmasını geri bırakmazken; herhangi bir pişmanlık göstermedikleri gerekçesiyle cezalarının ertelenmesine yer olmadığına hükmetti.

Yusuf Melikoğlu

