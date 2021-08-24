'Gıda Felsefesi' kitabı yayınlandı

Kitabın, sosyal bilimler perspektifi ile gıda bilimine felsefi bir bakış açısı getirdiğini ve temel kavramlarının ana özelliklerini açıkladığını belirten Dr. Murat Doğan, “Kitap kısaca gıdanın kültür, sanat ve etik gibi kadim yönlerinin yanı sıra; çevre, iklim değişikliği, kıtlık ve obezite paradoksu, gıda hakları, küreselleşme, sürdürülebilirlik, organik tarım, biyoteknoloji, vejetaryenlik, veganlık ve elitizm gibi yeni yönlerini felsefi bir temele oturtarak anlatmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Önemli bir ders kaynağı da olacak”

Kitabın konularının gıda bilimi ile ilgili olması sebebiyle, gastronomi uzmanları, gıda mühendisleri, diyetisyenler, turizmciler, aşçılar ve gıda teknikerlerine yol göstereceğini söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Murat Doğan, “Bununla birlikte Gastronomi, Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Aşçılık ve Gıda Teknolojisi bölümleri içinse önemli bir ders kaynağı olacaktır” şeklinde konuştu.