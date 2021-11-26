Giresun'da heyelan sonucu karayolu ulaşıma kapandı

Bulancak- Kovanlık beldesi karayolunun 26'ncı kilometresinde akşam saatlerinde meydana heyelan sonucu kaya parçaları yolu kapatırken, ulaşımın Alibeyköy yönünden sağlandığı belirtildi. Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bulancak-Kovanlık kara yolunun 26'ncı kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen heyelanla toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi. Her iki yönden ulaşıma kapanan kara yolunun açılması için Karayolları, İl Özel İdaresi ve Kovanlık Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Heyelan sonrası ulaşım Alibeyköy yolundan sağlandı." denildi.