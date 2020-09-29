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Giuliano, Al Nassr'a veda etti!

Giuliano, Al Nassr'a veda etti!
Giuliano, Al Nassr'a veda etti!

Fenerbahçe'nin gündeminde olan eski futbolcusu Giuliano, kulübü Al Nassr ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve geçtiğimiz günlerde adı yine sarı-lacivertlilerle anılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, kulübü Al Nassr'a veda etti. Sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayan 30 yaşındaki Sambacı, "2 yıldır birlikte yaşadığımız birçok duygu için tüm Al Nassr taraftarına teşekkür ediyorum. Lig ve Süper Kupayı burada kazandım. Şu anda konuşmak istemediğim nedenlerle bugün Al Nassr'dan ayrılıyorum. Al Nassr'ın kariyerimin bir parçası olduğu için ve böyle bir kulübün tarihinin bir parçası olma fırsatına sahip olduğum için minnettarım. Takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

2 sezon Al Nassr forması giyen Brezilyalı futbolcu, çıktığı 75 maçta 26 gol kaydetti.

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